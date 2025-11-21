На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минск и Варшава вместе ищут подозреваемых в терроризме украинцев

МИД Белоруссии: причастные к диверсии на польской ЖД находятся в республике
true
true
true
close
Павел Головкин/AP

МИД Белоруссии подтвердил въезд в страну двух граждан Украины, подозреваемых в совершении теракта на территории Польши, ведется их розыск. Об этом сообщает радио «Мир» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел республики Руслана Варанкова.

«Компетентными органами Республики Беларусь и Республики Польша проводятся совместные мероприятия по установлению местонахождения двух граждан Украины, подозреваемых в совершении на территории Польши преступлений террористического характера», — отметил Варанков.

Представитель белорусского МИД добавил, что в настоящее время подтверждено, что подозреваемые въехали на территорию Белоруссии.

«Вместе с польской стороной отрабатываются контакты подозреваемых, принимается комплекс оперативных мер», — уточнил дипломат.

По информации Варанкова, если подозреваемых обнаружат на территории Белоруссии, то они будут задержаны. В дальнейшем, с учетом всех обстоятельств и в установленном порядке, будет рассмотрен вопрос об их передаче Польше.

20 ноября МИД Польши объявил, что последнее консульство РФ в Польше, расположенное в Гданьске, должно быть «освобождено или закрыто», а сотрудники консульства — покинуть страну. Варшава установила крайний срок до полуночи 23 декабря для выполнения этого требования. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что это решение связано с актом диверсии на железной дороге, в котором польские власти обвиняют Москву.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что пецслужбы Польши «уверены, а не предполагают», что инциденты на железной дороге «были преднамеренными, имели исполнителей» и имели целью спровоцировать железнодорожную аварию. Первый случай заключался в установке стального хомута на рельсах, что, вероятно, могло привести к сходу поезда с рельсов. Диверсанты также планировали зафиксировать ЧП с помощью мобильного телефона, установленного неподалеку и подключенного к дополнительной батарее для долгой работы.

«Эта попытка, к счастью, оказалась совершенно неэффективной», — заявил Дональд Туск.

Второе происшествие было более серьезным: на путях взорвался пластид «военного типа С4». Диверсанты осуществляли подрыв с помощью кабеля длиной около 300 метров, однако и в этом случае серьезных последствий избежать удалось.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о закрытии в Польше генконсульства России.

