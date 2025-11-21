В США сообщили, что Зеленский обсудит с Вэнсом американский план по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября обсудит с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом американский план по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X.

«Ожидается, что... Зеленский поговорит с вице-президентом Вэнсом в пятницу и обсудит предложенный США мирный план, сообщают два осведомленных источника», — написал он.

21 ноября агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружения.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, чиновники на Украине раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

Ранее Зеленский оценил шансы «дожать» Украину по мирным переговорам.