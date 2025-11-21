Российский генерал раскритиковал мирный план Трампа по Украине

Военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал западные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, США и их союзники предлагают России заведомо неприемлемый сценарий, поскольку реализация такого плана позволит Киеву перевооружиться и восстановить военный потенциал.

«Поэтому этот план неприемлем для России. Этот план ведет к тому, чтобы остановить конфликт, опять перевооружить Украину, и потом дальше начать с новой силой воевать», — сказал Липовой.

Он напомнил об опыте Минских соглашений, которые так и не были выполнены Украиной и ее западными партнерами. Нынешние инициативы, по его словам, станут шагом к заморозке конфликта и приостановке успешных действий России в зоне боевых действий.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, чиновники на Украине раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что лидер страны Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Умеров заявил, что Украина ничего не исключала из плана Трампа.