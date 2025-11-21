В Венгрии призвали ЕС не саботировать мирный план США по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков не подрывать усилий по установлению мира на Украине и не саботировать план США, трансляция его выступления велась на телеканале М1.

«Мы настоятельно призываем европейских политиков не подрывать мирный план [президента США] Дональда Трампа, не подрывать мирные усилия американцев. Если бы европейские лидеры не препятствовали мирным усилиям Дональда Трампа в последние месяцы и не блокировали их, у нас были бы хорошие шансы на мир на Украине», — подчеркнул министр.

Сийярто назвал положительной стороной плана, опубликованного в СМИ, то, что он предполагает восстановление отношений с Россией, а не разделение мира на блоки.

Глава МИД отметил, что пока Вашингтон разрабатывает мирный план, а Будапешт его поддерживает, европейские лидеры в Брюсселе хотят выделить Украине еще €100 млрд на продолжение военных действий.

До этого украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что переговорная ситуация для Украины ухудшилась с 2022 года.