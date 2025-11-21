Зеленский рассказал о телефонном разговоре с лидерами стран ЕС

Зеленский сообщил, что обсудил мирный план по Украине с лидерами ЕС

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

По его словам, стороны обсудили план «по миру для Украины и всей Европы».

«Ценим усилия США, президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный, достойный мир», — написал Зеленский.

Президент Украины также заявил о тесной координации сторон для того, чтобы принципиальные позиции были учтены.

21 ноября агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружения.

Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков не подрывать усилий по установлению мира на Украине и не саботировать план США.

Ранее в Госдуме заявили, что переговорная ситуация для Киева ухудшилась с 2022 года.