В Госдуме заявили, что переговорная ситуация для Украины ухудшилась с 2022 года

Депутат Чепа о мирном плане Трампа: переговорная ситуация для Украины ухудшается
Виталий Белоусов/РИА Новости

Текущая переговорная ситуация для украинских властей менее выгодна, чем была в марте 2022 года. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя опубликованный накануне «план Трампа по Украине», состоящий из 28 пунктов.

«Тогда ситуация была другая — не было референдума, не было Херсонской, Запорожской областей в орбите этих соглашений. Но основные принципы тогдашнего стамбульского соглашения были построены на первопричинах, которые привели к конфликту. И НАТО, и русский язык, и нацификация, и вопросы, связанные с милитаризацией Украины, тоже там обсуждались. При этом соглашении многое было, но тогда были немножко другие условия. Но, тем не менее, они и сегодня, мне кажется, похожи. Это говорит о последовательности позиции России в решении этого вопроса. Эта последовательность была и во время минских соглашений», — сказал он.

По мнению Чепы, условия для урегулирования украинского кризиса стали сложнее за более, чем три года конфликта.

«Слово «хуже» не совсем красивое в данной ситуации. Сложнее, я бы сказал, для Украины, так правильней. С каждым днем Украина теряет территории, которые их вооруженные силы контролируют, несмотря на колоссальную помощь и поддержку странами НАТО. Война, идет, по сути дела, со странами НАТО на территории Украины, но они терпят поражение, и поэтому ситуация для переговорного процесса той стороны, конечно, ухудшается», — заявил депутат.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Первые переговоры между Россией и Украиной после начала СВО состоялись 28 февраля 2022 года в Гомеле. В конце марта делегации России и Украины встретились в Стамбуле для обсуждения проекта соглашения, однако вскоре украинские власти отказались от переговоров. СМИ связывали такое решение с прошедшей «тайной встречей» бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Владимира Зеленского в Киеве 9 апреля 2022 года. Предполагалось, что Джонсон тогда отговорил украинского президента от переговоров, и соглашение между Москвой и Киевом не было подписано в Стамбуле.

Ранее Захарова рассказала, получила ли Россия план от США по Украине.

