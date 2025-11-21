СМИ: Умеров положительно оценил мирный план США по Украине

Власти Соединенных Штатов получили «положительную оценку» от секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустема Умерова на мирный план американского лидера Дональда Трампа во время переговоров в Майами. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники.

«План был составлен сразу после обсуждения с одним из самых высокопоставленных членов администрации Зеленского, Умеровым», — заявил один из источников.

Он добавил, что Умеров согласился с большей частью этого плана и внес в него несколько изменений, которые были включены в итоговый вариант и представлены президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После этого украинский лидер признал американское «видение» окончания боевых действий и заявил, что работа еще впереди. Он добавил, что стороны будут работать над пунктами, чтобы » гарантировать подлинность всего происходящего».

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не будет вести переговоры по вопросу урегулирования на Украине в «мегафонном» режиме. По словам представителя Кремля, Россия действительно хочет, чтобы мирные переговоры увенчались успехом.

До этого украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский косвенно подтвердил, что США дали неделю на согласование плана Трампа.