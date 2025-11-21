Путин проведет совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин 21 ноября проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

По его словам, тему мероприятия глава государства определит позже.

Представитель Кремля добавил, что 21 ноября в графике Путина также присутствует ряд непубличных рабочих встреч. Кроме того, президент уже провел встречу с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

Путин проводит с постоянными членами Совбеза РФ оперативные совещания раз в неделю. На таких мероприятиях обговариваются наиболее важные вопросы в различных областях обеспечения национальной безопасности.

14 ноября Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы противодействия правонарушениям, совершаемым при помощи интернета. 5 ноября темой совещания стало обеспечение безопасности на транспорте, а 31 октября — реализация ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса и новые меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ранее Путин назначил нового заместителя секретаря Совбеза.