На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин проведет совещание с Совбезом

Песков: Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза 21 ноября
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин 21 ноября проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

По его словам, тему мероприятия глава государства определит позже.

Представитель Кремля добавил, что 21 ноября в графике Путина также присутствует ряд непубличных рабочих встреч. Кроме того, президент уже провел встречу с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

Путин проводит с постоянными членами Совбеза РФ оперативные совещания раз в неделю. На таких мероприятиях обговариваются наиболее важные вопросы в различных областях обеспечения национальной безопасности.

14 ноября Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы противодействия правонарушениям, совершаемым при помощи интернета. 5 ноября темой совещания стало обеспечение безопасности на транспорте, а 31 октября — реализация ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса и новые меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ранее Путин назначил нового заместителя секретаря Совбеза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами