СМИ сообщили, что НАБУ проводит допрос экс-министра юстиции Украины

НАБУ допрашивает экс-министра юстиции Галущенко по делу о коррупции на Украине

Отправленный в отставку с должности главы минюста Украины Герман Галущенко находится на допросе в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Об этом пишет агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.

Как отмечается, экс-министра сопровождают адвокаты.

17 ноября стало известно, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко, а также подавшие в отставку министр юстиции Герман Галущенко и глава минэнерго Светлана Гринчук не пришли на заседание временной следственной комиссии (ВСК), посвященное коррупционному скандалу.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее НАБУ прекратило публикацию материалов по делу Миндича из-за новой детали.