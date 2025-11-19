На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
НАБУ прекратило публикацию материалов по делу Миндича из-за новой детали

NV: НАБУ обнаружило причастность Миндича к коррупции в оборонном секторе
Reuters/Еврейская община города Днепр

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) прекратило публикацию материалов по делу предпринимателя Тимура Миндича из-за обнаружения его причастности к коррупции в оборонном секторе. Об этом сообщило украинское издание NV.

«Речь идет о вооружении тоже. НАБУ добралось до его дел в энергетике быстрее, чем до тех, что связаны с оружием», — пояснили украинские журналисты.

Ограничения на распространение материалов связывают с военным положением.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко и журналист Владимир Бойко заявили, что имя президента Украины Владимира Зеленского всплыло в обвинительном заключении НАБУ по делу в отношении бизнесмена Тимура Миндича.

НАБУ уже предъявило обвинение Тимуру Миндичу по пяти статьям. Ему инкриминируют создание преступной организации, незаконное влияние на министра энергетики и обороны, контроль за финансовыми потоками в энергетическом секторе, отмывание средств и вербовку участников преступной организации. Сам Миндич сбежал из страны в день суда об избрании ему меры пресечения.

Ранее в раде сравнили коррупционеров с Карлсоном.

