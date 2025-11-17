Премьер Украины не пришла на заседание по коррупционному скандалу

Депутат Железняк: Свириденко и Галущенко не пришли на заседание о коррупции

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, а также подавшие в отставку министр юстиции Герман Галущенко и глава минэнерго Светлана Гринчук не пришли на заседание временной следственной комиссии (ВСК), посвященное коррупционному скандалу. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«К сожалению, премьер-министр Юлия Свириденко не пришла на заседание ВСК, несмотря на приглашение. Пока причины не знаем. Пока министры энергетики и юстиции Светлана Гринчук и Герман Галущенко тоже решили не прийти», — написал парламентарий.

Железняк добавил, что данная ситуация «очень показательна».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

В Bloomberg допустили, что Зеленский и чиновники из его окружения могут быть причастны к коррупционному скандалу, который сейчас расследует НАБУ.

Ранее в стране ЕС призвали привлечь союзников к ответственности за сокрытие коррупции на Украине.