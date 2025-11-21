На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле высказались о ситуации с дипсобственностью России в США

Песков: для решения вопроса с дипсобственностью в США нужна встреча Путина и Трампа
true
true
true
close
MGIMO360 TV/YouTube

Для дальнейшего продвижения по вопросу возвращения российской дипсобственности необходимо устранить двусторонние раздражители, а для этого требуется встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отказе американского Госдепа возвращать дипсобственность России.

По его словам, продвинуться в вопросе нормализации отношений между странами пока невозможно, потому что все упирается в тему урегулирования ситуации на Украине.

«По раздражителям продвижения практически никакого нет. Связано это с тем, что у американской стороны другая точка зрения. Они все-таки считают, что все должно зависеть от того, насколько мы продвигаемся в деле украинского урегулирования. Встреча, безусловно, нужна», — добавил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что этому предшествует «большая домашняя работа на экспертном уровне».

До этого посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что Госдеп США отказывается обсуждать возвращение российской дипсобственности и возобновление прямого авиасообщения с Россией, увязывая начало любого разговора с урегулированием на Украине. Тем не менее, то, что затем диалог между двумя государствами «забуксовал», вовсе не означает его остановку. Стороны продолжают контакты на разных уровнях, отметил Дарчиев.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС проведут экстренное совещание для обсуждения плана США по Украине.

Отношения России и США
