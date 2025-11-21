Лидеры ЕС экстренно обсудят план США по Украине

FT: лидеры ЕС обсудят план США по Украине на экстренном совещании на саммите G20

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) планируют обсудить мирный план США по Украине на экстренном совещании в рамках саммита G20 в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщает издание Finansial Times (FT) со ссылкой на неназванных чиновников.

«В субботу планируется провести экстренное совещание прибывших в Йоханнесбург европейских лидеров», — говорится в материале.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Саммит G20 пройдет в период с 22 по 23 ноября в Йоханнесбурге.

Ранее Кая Каллас заявила о «четком плане» ЕС по Украине на фоне предложений Трампа.