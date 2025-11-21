Путин встретился с главой ФНС

Путин в День работника налоговых органов провел встречу с главой ФНС Егоровым

Президент России Владимир Путин в День работника налоговых органов РФ провел встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в Кремле.

В 2025 году это вторая встреча главы российского государства с руководителем федеральной службы. В августе Егоров рассказал президенту РФ о налоговых поступлениях в бюджет за семь месяцев текущего года и об отдельных направлениях работы ведомства.

21 ноября Путин в своем поздравлении в честь дня работника налоговых органов, опубликованном на сайте Кремля, заявил, что ФНС выросла в мощную и эффективную структуру, которая задает стандарты предоставления государственных услуг.

Президент подчеркнул, что от качественной работы сотрудников налоговых органов зависит пополнение бюджетов разных уровней, рост предпринимательства в стране, а также повышение качества жизни россиян и социально-экономический потенциал России.

День работника налоговых органов РФ — профессиональный праздник сотрудников российского налогового сектора, который отмечается ежегодно 21 ноября.

Ранее в национальном центре «Россия» подвели итоги 35-летней работы ФНС.