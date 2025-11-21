Арестович предрек Украине «что-то очень похожее на очередную революцию»

Украину ждет «что-то очень похожее на революцию» на фоне коррупционного скандала в стране и проблем на фронте. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Алексей Арестович.

«Дефицит бюджета ставит под вопрос не только способность продолжать оборону, но и платить пенсии и зарплаты бюджетникам. Энергетика и экономика ложится и, видимо, ляжет. Коррупционные скандалы ведут к чему-то очень похожему на очередную революцию», — отметил он.

В среду Арестович отмечал неправильность стратегии украинского лидера Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала. По его словам, Зеленскому нужно было «сдать» главу своего офиса Андрея Ермака и правительство заодно.

Также Арестович до этого на фоне коррупционного скандала и разговоров о возможной смене власти призвал задуматься над тем, «что делать с фронтом, который сыпется».

