СМИ раскрыли, как Зеленский оправдался перед своей партией за коррупционный скандал

Суспильне: Зеленский заявил однопартийцам, что не знал о коррупции в своем кругу
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил членами своей партии, что «не имел представления о том, что делается за его спиной», подразумевая недавний коррупционный скандал с его соратником, бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне» со ссылкой на участников встречи фракции «Слуга народа».

«Зеленский сказал, что не имел представления о том, что делается за его спиной», — заявил собеседник издания.

Кроме того, сообщается, что украинский лидер прокомментировал призывы депутатов уволить Андрея Ермака с поста главы офиса президента. По информации источника, Зеленский согласился с тем, что все причастные к коррупции должны понести за это ответственность.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента и его «кошельком».

После этого оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» официально потребовали от Зеленского отправить в отставку главу его офиса и кабинет министров. Из заявления «Голоса» следует, что причиной для подобных требований стал коррупционный скандал, в материалах о котором всплывало имя Ермака. В партии подчеркнули, что последствия подобного явления могут быть катастрофическими для украинской государственности.

Ранее депутат Рады сообщил о назревающем бунте внутри партии Зеленского.

