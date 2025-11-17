Депутат Рады сообщил о назревающем бунте внутри партии Зеленского

Внутри правящей партии «Слуга народа» на Украине назревает бунт среди депутатов, которые угрожают выйти из фракции и «развалить монобольшинство», если президент Владимир Зеленский не уволит главу своего офиса Андрея Ермака. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на источники.

«Страшное — наши источники говорят, что во фракции «СН» назревает бунт (включая потенциальный выход из фракции, что приведет к распаду коалиции), если не будет уволен <...> Ермак», — написал нардеп.

17 ноября украинское издание «Страна.ua» сообщало, что оппозиционные украинские партии «Евросолидарность» и «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) потребовали от Владимира Зеленского отставки действующего правительства, а также увольнения Андрея Ермака. Отмечается, что бунт в Верховной раде назревает на фоне расследования уголовного дела против бизнесмена и «кошелька» Зеленского Тимура Миндича, обвиняемого в коррупции в сфере энергетики.

До этого Железняк заявил, что Андрей Ермак фигурирует на пленках бизнесмена Тимура Миндича, изъятых НАБУ, как «Али-Баба». Нардеп объяснил, что логика здесь простая: «Алибаба» — АБ — Андрей Борисович.

Депутат выразил уверенность, что Ермак был в курсе коррупционных схем в сфере энергетики и близко контактировал с одним из главных подозреваемых, бизнесменом Тимуром Миндичем. По мнению Железняка, именно он поспособствовал назначению Ермака на пост главы офиса президента Украины. В связи с этим Железняк считает, что Ермак должен быть уволен, однако сомневается, что на это пойдет Зеленский.

Ранее в США допустили причастность Зеленского к коррупционному скандалу в энергетике.