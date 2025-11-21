Никонорова: диверсия в Польше может быть связана с прекращением выплат беженцам

Диверсия на железнодорожных путях в Польше может быть связана с решением прекратить выплаты украинским беженцам. Об этом заявила замглавы комитета СФ по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова в беседе с ТАСС.

«Любопытный факт, что этот инцидент произошел после публикации новостей о том, что поляки со следующего года прекращают выплачивать пособия украинским беженцам. Конечно, все детали произошедшего установит следствие, но уже сейчас можно обратить внимание на некую связь между этими двумя событиями», — сказала она.

Она также напомнила о способности Украины «кусать кормящую руку», то есть разрушать ж/д пути, по которым еще идут поставки для Вооруженных сил Украины.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского предоставить данные украинцев, причастных к диверсии на польской железной дороге. Политик сообщил, что разговаривал с украинским лидером 19 ноября по телефону.

Туск ранее заявлял, что взрыв на железнодорожных путях в Польше устроили двое граждан Украины, которые якобы «долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами». Раскрывать имена предполагаемых диверсантов политик отказался, сославшись на то, что «проводятся дальнейшие операции».

Ранее Песков предложил европейцам задуматься о роли украинцев в диверсиях.