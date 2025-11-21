Путин поприветствовал участников церемонии закрытия акции «Вахта памяти – 2025»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественного мероприятия, посвященного закрытию Всероссийской акции «Вахта памяти - 2025», и оценил кропотливый труд движения. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

«На протяжении многих лет ваш масштабный, востребованный проект объединяет в своих рядах неравнодушных, целеустремленных людей, которые глубоко чувствуют личную сопричастность к судьбе Родины, ответственность перед поколениями наших отцов, дедов и прадедов, победивших нацизм и милитаризм, за сбережение исторической памяти, правды о героических событиях Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении президента.

По его словам, поисковое движение охватывает большое пространство России, начиная от западных до дальневосточных рубежей. Российский лидер добавил, что патриотические, просветительские инициативы участников проекта служат благородному делу и помогают открывать новые страницы ратной летописи Отчизны.

Путин подчеркнул, что такой неустанный, кропотливый труд достоин самого искреннего признания. Он пожелал участникам объединения плодотворного подведения итогов работы и дальнейших успехов.

До этого Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям межрегионального форума, посвященного 15-летию добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» заявил, что волонтеры движения чуткие и сильные духом люди.

