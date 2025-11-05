Путин оценил работу спасателей «Лизы Алерт»

Путин: спасатели и волонтеры «Лизы Алерт» чуткие и сильные духом люди

Волонтеры спасательного отряда «Лиза Алерт» чуткие и сильные духом люди. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям межрегионального форума, посвященного 15-летию добровольческого поисково-спасательного отряда, передает ТАСС.

«За прошедшие годы «Лиза Алерт» объединила большую команду единомышленников в разных регионах страны, неравнодушных, чутких, сильных духом людей, посвятивших себя важному и востребованному делу», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что благодаря деятельности движения были спасены сотни тысяч жизней, организовано системное обучение волонтеров, которые готовы помочь людям, чьи близкие оказались в беде. Путин назвал движение мощным и общественно значимым, поскольку задачи, которые решает «Лиза Алерт» достойны самого глубокого уважения.

Президент пожелал представителям организации и участникам объединения всего самого наилучшего.

«ЛизаАлерт» является крупнейшим в России добровольческим поисково-спасательным отрядом, который занимается поиском пропавших без вести людей как в природной среде, так и в городе. Движение работает на безвозмездной основе и не принимает денежных пожертвований.

Ранее стало известно, при каких обстоятельствах чаще всего теряются люди.