На Западе напомнили Украине о предупреждении Жириновского

Профессор Дизен: Жириновский предупреждал, что НАТО заманит Украину и уничтожит
РИА Новости

Основатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предупреждал украинскую сторону, что НАТО захочет заманить их в свои ряды и затем уничтожить. Об этом на своей странице в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«В 2006 году Жириновский предупреждал украинцев, что НАТО заманит их в свои ряды и уничтожит, поскольку, как он утверждал, будет использовать Украину в качестве линии фронта против России», — заявил он.

При этом подробности о том, где было сделано соответствующее заявление, неизвестны. Подтверждающие кадры он не предоставил.

До этого военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что предсказание Жириновского о росте проблем у Польши в случае обострения отношений Варшавы и Москвы сбывается.

В начале сентября сообщалось, что Жириновский предсказывал дальнейшее сближение России и Китая, потому что если против Запада не выстоит Москва, то не сможет удержаться и Пекин.

Ранее был раскрыт «катастрофический» прогноз Нострадамуса на конец 2025 года.

