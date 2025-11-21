На Западе напомнили Украине о предупреждении Жириновского

Основатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предупреждал украинскую сторону, что НАТО захочет заманить их в свои ряды и затем уничтожить. Об этом на своей странице в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«В 2006 году Жириновский предупреждал украинцев, что НАТО заманит их в свои ряды и уничтожит, поскольку, как он утверждал, будет использовать Украину в качестве линии фронта против России», — заявил он.
При этом подробности о том, где было сделано соответствующее заявление, неизвестны. Подтверждающие кадры он не предоставил.
До этого военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что предсказание Жириновского о росте проблем у Польши в случае обострения отношений Варшавы и Москвы сбывается.
В начале сентября сообщалось, что Жириновский предсказывал дальнейшее сближение России и Китая, потому что если против Запада не выстоит Москва, то не сможет удержаться и Пекин.
Ранее был раскрыт «катастрофический» прогноз Нострадамуса на конец 2025 года.