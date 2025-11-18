На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыт «катастрофический» прогноз Нострадамуса на конец 2025 года

Mirror: Нострадамус предсказал пандемию и масштабную войну в конце 2025 года
Philippe Lissac/GODONG/Global Look Press

Французский астролог Нострадамус предсказал смертоносную эпидемию, сравнимую с чумой, а также конец одной войны и начало другого военного столкновения в 2025 году. Об этом пишет британское издание Mirror.

В своем пророчестве астролог намекнул на начало конфликта в Великобритании, падение метеорита на Землю и приход к власти правителя водных существ. Нострадамус предсказывал «конец долгой войны», которая, по данным издания, может касаться конфликта на Украине.

«Долгой войной все войско истощено, так что нет денег на содержание солдат; вместо золота и серебра они придут к кожаным монетам, галльской латуни и полумесяцу Луны», — пишет астролог.

Он добавил, что конец одного противостояния совпадет с началом другого в Великобритании и с новой пандемией.

«Когда жители европейских земель увидят, как Англия воздвигает свой трон позади себя. На ее флангах начнутся жестокие войны», — написал он.

По словам Нострадамуса, до Нового года землю поразит астероид, который «уничтожит все живое».

До этого самопровозглашенный «путешественник во времени» Элвис Томпсон напугал соцсети своими предсказаниями на 2025 год. Он предупредил о второй гражданской войне в США, которая начнется 27 мая и приведет к отделению Техаса, а также к глобальному конфликту с применением ядерного оружия.

Ранее в интернете нашли предсказание Жириновского о конфликте США и Европы.

