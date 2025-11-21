На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ситуация уникальная»: эксперт раскрыл исход плана Трампа на фоне раскола в Киеве

Политолог Фельдман: раскол «Слуги народа» определит исход переговоров с США и РФ
Kevin Lamarque/Reuters

Новый мирный план президента США Дональда Трампа по Украине – это далеко не первая его стратегия завершения конфликта. Однако с учетом того, что в украинской верхушке гремят скандалы с разоблачением коррупционеров и расколом фракции «Слуга народа», на украинского лидера Владимира Зеленского оказывается колоссальное давление. Это может сыграть важную роль в обсуждении плана и в переговорах с Америкой и Россией, заявил 360.ru кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

По мнению эксперта, последние скандалы в правящей партии Украины и разоблачения случаев коррупции в конечном итоге вынудят Зеленского согласиться на условия, которые он так долго отвергал. До этого на него еще не оказывали столь сильное давление изнутри, поэтому сейчас «ситуация уникальная», подчеркнул Фельдман.

«Не было расколов в так называемом монобольшинстве в Верховной раде. Партия «Слуга народа», детище команды Зеленского, была до последнего времени ему безоговорочно предана», — пояснил он.

Он напомнил, что более 30 представителей партии потребовали от президента отставки главы офиса президента Андрея Ермака, экс-министра обороны, секретаря СНБО Рустема Умерова. Также противники политика намерены сформировать коалиционное правительство с включением в него представителей оппозиции – по мнению политолога, это ключевое требование, которое полностью меняет политическую систему Украины.

«Это рано или поздно скажется и на ее внешнеполитической позиции, что найдет отражение в мирных переговорах с Америкой и Россией», ― убежден Фельдман.

Он также отметил, что коррупционные скандалы для Украины – это в целом не новое явление, однако в этот раз ситуация отличается тем, что правоохранители взялись за приближенных действующего лидера, расколов «монобольшинство». Это возвращает в политическую систему страны конкуренцию и возможность дискуссии, а Зеленского больше не боятся, заключил политолог.

Напомним, украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе раскрыли реакцию Зеленского на план США.

