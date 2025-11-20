Депутат Рады рассказал о требовании партии Зеленского уволить Ермака

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил в своем Telegram-канале, что больше половины депутатов фракции партии «Слуга народа» требуют отставки главы офиса президента страны Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.

По словам депутата, запланированная на четверг встреча украинского лидера Владимира Зеленского с представителями фракции была отменена.

«Зеленского поставили в известность, что 2/3 фракции требуют отставки Ермака в связи с коррупционным скандалом — после чего и произошла отмена мероприятия», — написал Дубинский.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента и его «кошельком».

Позднее оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» официально потребовали от Зеленского отправить в отставку главу его офиса Ермака и кабинет министров. Из заявления «Голоса» следует, что причиной для подобных требований стал коррупционный скандал вокруг Миндича. В партии подчеркнули, что последствия подобного явления могут быть катастрофическими для украинской государственности.

Ранее политолог допустил импичмент Зеленского на фоне скандала с Миндичем.