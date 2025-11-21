Умеров заявил, что Украина ничего не исключала из плана Трампа

Сообщения о том, что Украина внесла правки в проект плана США по решению конфликта, не соответствуют действительности. Об этом в своем Telegram-канале заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Рустем Умеров.

«Публикации в СМИ о якобы «согласовании» или» изъятии пунктов» не имеют ничего общего с реальностью», — отметил он.

21 ноября газета The Wall Street Journal писала о том, что Украина существенно изменила в плане США по урегулированию конфликта один из пунктов, который должен был способствовать разоблачению коррупции властей Киева.

Он утверждает, что черновой вариант плана содержал «призыв к проведению аудита всей международной помощи, полученной Украиной». Это предлагалось, чтобы изобличить коррупцию в республике.

В публикации отмечается, что появившаяся в интернете версия документа из 28 пунктов уже включает правки, внесенные Киевом. В ней формулировки были изменены. Теперь они гласят, что все стороны получат полную амнистию за свои действия, совершенные в ходе конфликта.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что Мерц «интенсивно» координирует разработку «правильного» плана Европы по Украине.