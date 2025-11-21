СМИ: Киев внес правки в мирный план США

Украина существенно изменила в плане США по урегулированию конфликта один из пунктов, который должен был способствовать разоблачению коррупции властей Киева. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Он утверждает, что черновой вариант плана содержал «призыв к проведению аудита всей международной помощи, полученной Украиной». Это предлагалось, чтобы изобличить коррупцию в республике.

В публикации отмечается, что появившаяся в интернете версия документа из 28 пунктов уже включает правки, внесенные Киевом. В ней формулировки были изменены. Теперь они гласят, что все стороны получат полную амнистию за свои действия, совершенные в ходе конфликта.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский согласился рассмотреть новый план Трампа по Украине.