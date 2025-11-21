На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пушков назвал Украину опасностью для Европы

Пушков назвал Украину главным и единственным источником опасности для Европы
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Украина является главным и единственным источником опасности для Европы, считает российский сенатор Алексей Пушков. Мнение он высказал в своем Telegram-канале.

«Украина не может быть гарантом безопасности Европы, так как является для нее главным и единственным источником опасности. Если Европе что и угрожает, так это бесконечная эскалация украинского кризиса», — написал Пушков .

Сенатор подчеркнул, что РФ не имеет причин для военного конфликта с Европой, по этой причине Украина не является «щитом» для Европы.

«Угрозу для Европы представляет политика руководителей Европейского союза и самой Украины, которая может спровоцировать такой конфликт», — резюмировал парламентарий.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе рано или поздно будет необходимо начать прямые переговоры с Россией.

Кроме того, он предложил разместить ВСУ в Европе, чтобы защищать ее от России после завершения украинского конфликта. Кубилюс «накаркал» будущее Украины, говоря о желании разместить ее военных в ЕС, поскольку Киеву они тогда «больше не понадобятся», парировали в российском МИД. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали истерикой заявление Писториуса о подготовке к войне с Москвой.

