На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Финляндии заявил, что Европа начнет прямые переговоры с Россией

Президент Финляндии Стубб: Европе придется начать напрямую говорить с Россией
true
true
true
close
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Европе ранее или поздно будет необходимо начать прямые переговоры с Россией. Об этом газете Politico заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать», — подчеркнул он.

При этом еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс всерьез заявил о том, что российская армия может напасть на страны НАТО уже «в течение следующих двух или четырех лет».

Кроме того, он предложил разместить ВСУ в Европе, чтобы защищать ее от России после завершения украинского конфликта. Кубилюс «накаркал» будущее Украины, говоря о желании разместить ее военных в ЕС, поскольку Киеву они тогда «больше не понадобятся», парировали в российском МИД. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

На этом фоне премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европейский союз находится на пути к войне и переводит свою экономику на военные рельсы, но Венгрия планирует следовать другим курсом.

Ранее в России назвали истерикой заявление Писториуса о подготовке к войне с Москвой.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами