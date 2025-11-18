Европе ранее или поздно будет необходимо начать прямые переговоры с Россией. Об этом газете Politico заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать», — подчеркнул он.

При этом еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс всерьез заявил о том, что российская армия может напасть на страны НАТО уже «в течение следующих двух или четырех лет».

Кроме того, он предложил разместить ВСУ в Европе, чтобы защищать ее от России после завершения украинского конфликта. Кубилюс «накаркал» будущее Украины, говоря о желании разместить ее военных в ЕС, поскольку Киеву они тогда «больше не понадобятся», парировали в российском МИД. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

На этом фоне премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европейский союз находится на пути к войне и переводит свою экономику на военные рельсы, но Венгрия планирует следовать другим курсом.

Ранее в России назвали истерикой заявление Писториуса о подготовке к войне с Москвой.