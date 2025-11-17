На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России назвали истерикой заявление Писториуса о подготовке к войне с Москвой

Политолог Солонников: Европа впала в круговую истерику из-за подготовки к войне с РФ
true
true
true
close
Liesa Johannssen/Reuters

Страны Центральной Европы действительно верят в существование «российской угрозы» и готовятся к ее отражению, но именно это создает еще больше экономических, социальных и политических проблем. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Дмитрий Солонников.

«Позиции у разных стран Европы и даже внутри каждой отдельно взятой страны сильно различаются. В Центральной Европе, в так называемом Старом Свете, сейчас у власти находятся группы, которые искренне считают, что грядет война с Россией. Писториус же — один из представителей той части элиты, которая убеждена в вооруженном конфликте НАТО и РФ», — сказал политолог.

Он уверен, что именно из-за подготовки Европы к войне с Россией действительно ухудшается социально-экономическое положение в европейских странах. Все это работает по системе с обратной связью — истерика подогревает подготовку к войне, подготовка к войне негативно сказывается на экономике, экономика еще раз добавляет истерики и так далее, пояснил Солонников.

«В Германии, в частности, есть проблемы с правящими коалициями. Напомню, что предыдущая коалиция не дожила до официального окончания своего правления. Сейчас существует большая вероятность распада нынешней правящей коалиции. Это и есть последствия той круговой истерии, которая заметна у европейских элит», — заключил эксперт.

Глава минобороны Германии Борис Писториус допустил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться уже в 2028 году. При этом министр обратил внимание, что вопрос о начале возможных боевых действий и подготовки к ним «остается спекулятивным».

Ранее в Совфеде объяснили бесполезность военного соглашения между Францией и Украиной.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами