В России назвали истерикой заявление Писториуса о подготовке к войне с Москвой

Страны Центральной Европы действительно верят в существование «российской угрозы» и готовятся к ее отражению, но именно это создает еще больше экономических, социальных и политических проблем. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Дмитрий Солонников.

«Позиции у разных стран Европы и даже внутри каждой отдельно взятой страны сильно различаются. В Центральной Европе, в так называемом Старом Свете, сейчас у власти находятся группы, которые искренне считают, что грядет война с Россией. Писториус же — один из представителей той части элиты, которая убеждена в вооруженном конфликте НАТО и РФ», — сказал политолог.

Он уверен, что именно из-за подготовки Европы к войне с Россией действительно ухудшается социально-экономическое положение в европейских странах. Все это работает по системе с обратной связью — истерика подогревает подготовку к войне, подготовка к войне негативно сказывается на экономике, экономика еще раз добавляет истерики и так далее, пояснил Солонников.

«В Германии, в частности, есть проблемы с правящими коалициями. Напомню, что предыдущая коалиция не дожила до официального окончания своего правления. Сейчас существует большая вероятность распада нынешней правящей коалиции. Это и есть последствия той круговой истерии, которая заметна у европейских элит», — заключил эксперт.

Глава минобороны Германии Борис Писториус допустил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться уже в 2028 году. При этом министр обратил внимание, что вопрос о начале возможных боевых действий и подготовки к ним «остается спекулятивным».

