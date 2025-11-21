Запад может завершить конфликт на Украине в течение трех месяцев, если пожелает. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью aif.ru.

По его словам, на собственных возможностях, без боеприпасов и денег западных союзников, Киев дольше не протянет.

На этом, хотят украинские власти или нет, конфликт будет закончен и им придется сесть за стол переговоров, отметил дипломат.

Пока же элита в Европе очень сильно заинтересована в продолжении украинского конфликта, в противном случае будет очень тяжело выделить финансовые средства на создание европейской армии и поучаствовать в их «распиле», высказал мнение Мирошник.

Как только конфликт на Украине подойдет к концу, европейцам придется отвечать на вопросы: зачем они вбрасывали десятки миллиардов евро в заведомо проигрышное предприятие. Поэтому в Европе все понимают, что по завершении конфликта в республике им придется уйти на «политический покой», подытожил представитель МИД РФ.

Ранее на Украине опубликовали 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа.