Медведчук рассказал, о чем мечтают уехавшие в Россию украинцы

Медведчук: уехавшие в Россию украинцы мечтают о воссоединении двух стран
РИА Новости

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил РИА Новости, что украинцы, переехавшие в Россию, мечтают не о возвращении на Украину, а чтобы оставшиеся жители страны стали частью Российской Федерации.

«Я очень сомневаюсь в том, что те, которые выехали в Россию, вернутся в Украину. Я думаю, они больше хотят и мечтают о том, чтобы оставшиеся украинцы тоже вошли в состав РФ», — сказал он.

До этого Медведчук высказал мнение, что Европейский союз продолжает поддерживать президента Украины Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала, потому что он для них свой. Также он отметил, что Киев может вернуться за стол переговоров, однако это не означает, что Украина будет готова договариваться с Россией.

Кроме того, Медведчук заявил, что украинцам сложно свергнуть «режим Зеленского», так как он «зачистил» Украину. Он напомнил, что украинские власти ликвидировали 11 партий, включая «Оппозиционную платформу — за жизнь», которая была второй на выборах в Раду в 2019 году.

Ранее Медведчук предположил, что выборы не изменят ситуацию на Украине.

