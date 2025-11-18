На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведчук объяснил, почему ЕС поддерживает Зеленского на фоне коррупционного скандала

Медведчук: ЕС поддерживает Зеленского, потому что для них он свой
true
true
true
close
Liesa Johannssen/Reuters

Европейский союз (ЕС) продолжает поддерживать президента Украины Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала, потому что он для них свой. Об этом РИА Новости заявил экс-лидер запрещенной в республике партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Это их (страны ЕС — «Газета.Ru») очень встревожило, это их беспокоит, но при этом они заявляют о том, что надо продолжать помощь Украине», — сказал политик.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

При этом The New York Post писала о том, что Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора страны $100 млн.

Ранее в Кремле заявили, что коррупционный скандал не является внутренним делом Украины.

