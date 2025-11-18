Медведчук объяснил, почему ЕС поддерживает Зеленского на фоне коррупционного скандала

Европейский союз (ЕС) продолжает поддерживать президента Украины Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала, потому что он для них свой. Об этом РИА Новости заявил экс-лидер запрещенной в республике партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Это их (страны ЕС — «Газета.Ru») очень встревожило, это их беспокоит, но при этом они заявляют о том, что надо продолжать помощь Украине», — сказал политик.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».
При этом The New York Post писала о том, что Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора страны $100 млн.
Ранее в Кремле заявили, что коррупционный скандал не является внутренним делом Украины.