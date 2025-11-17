На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведчук рассказал, почему украинцы не могут свергнуть Зеленского

Медведчук: украинцам сложно свергнуть Зеленского, так как он «зачистил» Украину
true
true
true
close
РИА Новости

Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что украинцам сложно свергнуть «режим [президента Украины Владимира] Зеленского», так как он «зачистил» Украину.

«Для того, чтобы свергать власть, должны быть общественные, политические силы, которые должны возглавить и которые должны обеспечить (свержение власти .— «Газета.Ru)», — пояснил Медведчук.

Он напомнил, что украинские власти ликвидировали 11 партий, включая «Оппозиционную платформу — за жизнь», которая была второй на выборах в Раду в 2019 году.

По мнению Медведчука, сейчас в стране могут быть только «хаотические выступления», или протесты, которые не приведут к организованному противостоянию власти.

15 ноября Медведчук говорил, что единственный вариант нормального будущего для украинцев — вхождение в состав России.

По его словам, украинцы должны быть в составе России и с Россией, и это главная задача на сегодняшний день. Тогда, уверен политик, им будет обеспечено нормальное будущее.

Ранее Медведчук выразил мнение, что выборы не изменят ситуацию на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами