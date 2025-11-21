Экс-сотрудник СБУ заявил, что Израиль может выдать Миндича под давлением США

США могут заставить Израиль выдать бизнесмена Тимура Миндича, который оказался в центре крупного коррупционного скандала на Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По его мнению, для получения иммунитета украинский предприниматель может вложить все свои финансовые ресурсы в экономику Израиля.

«Я не уверен, что это спасет его от уголовного преследования, потому что Израиль тоже плотно завязан на США и, в случае если США будут раскручивать этот коррупционный скандал, то могут его выдать правосудию США», — сказал Прозоров.

По мнению экс-сотрудника СБУ, только сотрудничество с американскими властями и информация о причастных к коррупционным схемам позволят Миндичу добиться смягчения своего положения. Однако это может привести к массовому бегству украинских чиновников за пределы страны, подчеркнул он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Позднее оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) официально потребовали от Зеленского отправить в отставку главу его офиса Ермака и кабинет министров. Из заявления «Голоса» следует, что причиной для подобных требований стал коррупционный скандал вокруг Миндича. В партии подчеркнули, что последствия подобного явления могут быть катастрофическими для украинской государственности.

Ранее в МИД РФ призвали Запад к ответственности за коррупционный скандал на Украине.