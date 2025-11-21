На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Три страны БРИКС проведут совместные военные учения в 2026 году

Посол РФ Амбаров: ЮАР, КНР и РФ проведут совместные военные учения в 2026 году
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Южно-Африканская Республика (КНР), Китай и Российская Федерация проведут совместные военные учения в 2026 году. Об этом рассказал РИА Новости российский посол в столице ЮАР Претории Роман Амбаров.

«Насколько нам известно, военно-морские учения Mosi 3 с участием России, ЮАР и Китая запланированы на начало января 2026 года», — заявил дипломат.

По его оценке, эти учения станут важной вехой в отношениях трех государств.

Изначально эти учения должны были состояться в ноябре 2025 года, однако затем они были перенесены, чтобы время их проведения не совпадало с саммитом G20 в Йоханнесбурге в ЮАР.

В сентябре 2025 года вооруженные силы Белоруссии и России провели учения «Запад-2025».

Заявленной целью учений была отработка плана действий в случае агрессивных действий против Союзного государства, а также различных вариантов совместной деятельности по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки.

Ранее в МИД РФ заявили, что не приглашали представителей США наблюдать за учениями в Белоруссии.

