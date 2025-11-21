Представители США настаивали на выдвижении нынешнего мэра Киева Виталия Кличко на пост президента Украины во время событий в республике в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на книгу экс-офицера Службы безопасности Украины Василия Прозорова, в основу которой легли рассекреченные документы ведомства.

В публикации отмечается, что на кандидатуре Кличко настаивала экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Это произошло после начала переговоров между властями Украины и оппозицией в январе 2014 года.

Нуланд также настаивала на том, чтобы Арсений Яценюк возглавил правительство республики, даже в той ситуации, если это нанесет ущерб его политической карьере.

20 ноября депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне посол Киева в Лондоне Валерий Залужный может вернуться на родину, чтобы возглавить временное правительство.

Ранее политолог допустил импичмент Зеленского.