Три страны Европы захотели поучаствовать в переговорах по Украине

«Известия»: ФРГ, Франция и Британия хотят участвовать в переговорах по Украине
Virginia Mayo/AP

Франция, Германия и Великобритания хотят участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на дипломатический источник.

По его словам, интересы Европы стремятся представлять не чиновники Евросоюза, а отдельные государства.

Европейские союзники Украины были ошеломлены новым мирным планом, который Вашингтон якобы тайно разрабатывал совместно с Москвой. Об этом пишет издание Politico. По мнению западных экспертов, одобрение подобных условий будет означать полный провал для Киева.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский согласился рассмотреть новый план Трампа по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
