Украинский лидер Владимир Зеленский согласился вести переговоры по новому плану США по урегулированию на Украине. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«Владимир Зеленский заявил в четверг министру армии США Дэну Дрисколлу, что он готов работать с администрацией (президента США Дональда – «Газета.Ru») Трампа над новым планом установления мира на Украине», — говорится в сообщении издания.

Как пишет портал, план призывает Украину пойти на огромные уступки, включая передачу России территорий, которые Украина в настоящее время контролирует.

«Но вместо того, чтобы сразу отвергнуть его, Зеленский согласился на переговоры», — отмечает Axios.

Европейские союзники Украины были ошеломлены новым мирным планом, который Вашингтон якобы тайно разрабатывал совместно с Москвой. Об этом пишет издание Politico. По мнению западных экспертов, одобрение подобных условий будет означать полный провал для Киева. Будут ли готовы в Европе и на Украине одобрить новый план и станет ли это «крахом карьеры» Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Новый мирный план по Украине, который Соединенные Штаты и Россия якобы тайно разработали совместно, по мнению западных политиков, потребует слишком больших уступок со стороны Киева, так как речь идет не только о «территориальных уступках», но и об ограничении военной мощи.

Ранее Арестович заявил, что Зеленскому нужно было «сдать Ермака и правительство».