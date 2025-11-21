На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Предлагаемый США план по Украине в ЕС назвали «очень плохим»

Politico: в ЕС считают очень плохим план США по Украине
Gleb Garanich/Reuters

Предлагаемый США план мирного урегулирования российско-украинского конфликта — очень плохой. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников из Евросоюза.

Источники Politico выразили свое разочарование в связи с изменением подхода американцев к навязыванию «плохой сделки» Украине.

«Конечно, это вызывает беспокойство, но нам нужно придерживаться своей позиции. Если России это сойдет с рук, то лишь вопрос времени, когда мы увидим новую волну российской агрессии на Украине, а также в государствах — членах ЕС и НАТО», — сказал изданию один из дипломатов ЕС.

Высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с новым планом США, заявил, что это всего лишь список «пунктов, чтобы удовлетворить [президента РФ Владимира] Путина». По его мнению, это очень плохой план. При этом чиновник отметил, что сигналы говорят о необходимости украинской стороне принять его.

Другой чиновник ЕС заявил, что время последних усилий Белого дома особенно неудачно, учитывая, что Зеленский «уже испытывает сильное давление из-за военных успехов России и внутренних потрясений, вызванных коррупционным скандалом».

До этого западные СМИ, а также украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовали 28 пунктов мирного плана Трампа, который был передан украинской стороне во время переговоров в Киеве в четверг.

Ранее Зеленский отреагировал на мирный план по Украине.

