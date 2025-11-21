Зеленский отреагировал на мирный план по Украине

Киев не будет делать громких заявлений, а настроится на работу по мирному плану с Вашингтоном и партнерами в Европе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что у него состоялся серьезный разговор с представителями США. По словам Зеленского, Украине нужен мир с условиями, которые уважают независимость страны, ее суверенитет и достоинство. Президент республики добавил, что обозначил Вашингтону важные для Киева моменты.

Зеленский рассказал, что также ведет активные переговоры с лидерами европейских стран, упомянув недавний разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и постоянные контакты с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного договора. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, закрепление русского языка в статусе государственного и прочее.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США предложили России схему «деньги за землю» в мирном плане по Украине.