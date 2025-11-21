На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Небензя описал ситуацию на Украине фразой из романа «Двенадцать стульев»

Небензя процитировал роман «Двенадцать стульев», говоря о ситуации на Украине
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя процитировал сцену из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» на фоне текущего коррупционного скандала на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В контексте происходящих на Украине событий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН задался вопросом: «А где денежки?».

«Какие денежки?» — сыронизировал постпред.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Позднее оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) официально потребовали от Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и кабинет министров. Из заявления «Голоса» следует, что причиной для подобных требований стал коррупционный скандал вокруг Миндича. В партии подчеркнули, что последствия подобного явления могут быть катастрофическими для украинской государственности.

Ранее стало известно, что жена Зеленского знала о коррупции в энергетике страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами