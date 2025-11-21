Небензя описал ситуацию на Украине фразой из романа «Двенадцать стульев»

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя процитировал сцену из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» на фоне текущего коррупционного скандала на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В контексте происходящих на Украине событий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН задался вопросом: «А где денежки?».

«Какие денежки?» — сыронизировал постпред.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Позднее оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) официально потребовали от Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и кабинет министров. Из заявления «Голоса» следует, что причиной для подобных требований стал коррупционный скандал вокруг Миндича. В партии подчеркнули, что последствия подобного явления могут быть катастрофическими для украинской государственности.

