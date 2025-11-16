На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: у Путина может быть секс-компромат на Трампа

Newsweek: в переписке Эпштейна нашли упоминание о компромате на Трампа
true
true
true
close
Annabelle Gordon/Reuters

В переписке финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и его брата Марка обнаружено упоминание о возможном компромате на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Newsweek.

Как отмечает издание, в переписке 2018 года был обнаружен вопрос о возможном наличии у президента России Владимира Путина компрометирующих материалов сексуального характера на лидера Соединенных Штатов. Так, в письме от 21 марта Марк просил своего брата уточнить у бывшего советника главы Белого дома, Стива Бэннона, располагает ли Путин материалами, свидетельствующими об оральном половом акте Трампа и некоего человека по прозвищу Бубба. На что Джеффри Эпштейн посоветовал спросить об этом у президента Путина.

Впоследствии Марк Эпштейн прокомментировал эту переписку. В комментарии журналистам он не дал детальных разъяснений ситуации, однако подчеркнул, что «Бубба», о котором идет речь, не является бывшим президентом США Биллом Клинтоном. В то же время, как отмечает издание, в ранее опубликованных материалах это прозвище в сочетании с фамилией Клинтона уже использовалось.

Ранее Трамп рассказал о своих отношениях с Эпштейном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами