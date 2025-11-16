СМИ: у Путина может быть секс-компромат на Трампа

В переписке финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и его брата Марка обнаружено упоминание о возможном компромате на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Newsweek.

Как отмечает издание, в переписке 2018 года был обнаружен вопрос о возможном наличии у президента России Владимира Путина компрометирующих материалов сексуального характера на лидера Соединенных Штатов. Так, в письме от 21 марта Марк просил своего брата уточнить у бывшего советника главы Белого дома, Стива Бэннона, располагает ли Путин материалами, свидетельствующими об оральном половом акте Трампа и некоего человека по прозвищу Бубба. На что Джеффри Эпштейн посоветовал спросить об этом у президента Путина.

Впоследствии Марк Эпштейн прокомментировал эту переписку. В комментарии журналистам он не дал детальных разъяснений ситуации, однако подчеркнул, что «Бубба», о котором идет речь, не является бывшим президентом США Биллом Клинтоном. В то же время, как отмечает издание, в ранее опубликованных материалах это прозвище в сочетании с фамилией Клинтона уже использовалось.

Ранее Трамп рассказал о своих отношениях с Эпштейном.