Небензя на Совбезе ООН заявил, что Зеленский запрещает признавать утрату городов

Президент Украины Владимир Зеленский не разрешает командованию украинской армии признавать потерю городов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации, передает ТАСС.

«Несмотря на окружение значительного количества украинских войск, колоссальные потери, насильственную мобилизацию, угрозы для мирного населения, главарь киевского режима запрещает признавать утрату городов, отдает приказы об удержании позиций до последнего бойца, запрещает отступать», — сказал дипломат.

По его мнению, такая позиция не имеет никакого отношения к военной реальности и носит политический характер.

20 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о взятии Купянска. Кроме того, ВС РФ контролируют более 80% Волчанска в Харьковской области, рассказал он.

В Генштабе ВСУ заявили, что Купянск находится под контролем Сил обороны Украины. В городе и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ, добавили там.

Ранее Путин заявил об окружении 15 батальонов ВСУ в Харьковской области.