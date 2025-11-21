На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили об отсутствии у Европы денег на Украину

Небензя: у Европы уже не осталось денег на Украину
Virginia Mayo/AP

У европейских стран уже не осталось денег на Украину, поскольку государствам нужно заниматься перевооружением своих армий ради подготовки к войне с Россией, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, европейские страны «могут своровать суверенные российские активы», чтобы передать средства Украине.

«Только вот пока никак не получается», — добавил Небензя.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает посещать страны Европы в попытках получить деньги и вооружение, чтобы «потом потратить их на личные нужды».

19 ноября британский журнал The Spectator сообщал, что у Европы недостаточно возможностей для финансирования Украины.

17 ноября газета Politico опубликовала текст письма главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, адресованного лидерам стран Евросоюза. Среди прочего в нем содержится оценка потребностей Киева во внешнем финансировании на 2026–2027 годы. По данным ЕК, Украине в ближайшие два года требуется €135,7 млрд при условии, что конфликт с Россией завершится в 2026 году. В эту сумму включены €52,3 млрд на макрофинансовые нужды и €83,4 млрд на военные.

Ранее Орбан раскрыл, сколько Европа потратила на Украину за три года конфликта.

