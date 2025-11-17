В Еврокомиссии оценили траты на Украину в ближайшие два года

Потребности Киева во внешнем финансировании на 2026-2027 годы оцениваются в €135,7 млрд при условии, что конфликт с Россией завершится в 2026 году. Об этом говорится в письме Еврокомиссии (ЕК) к странам Евросоюза, текст которого опубликовала газета Politico.

«Оценочная нехватка средств в 2026-2027 годах составит €135,7 млрд», — говорится в документе.

Отмечается, что в эту сумму включены €52,3 млрд на макрофинансовые нужды и €83,4 млрд на военные. При этом в ЕК прогнозируют, что несмотря на помощь союзников, Украина столкнется с огромной нехваткой средств, которую нельзя покрыть без привлечения новых финансов. В связи с этим в Еврокомиссии предлагают экспроприировать (означает принудительное отчуждение имущества) замороженные российские активы.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз в течение трех лет украинского конфликта потратил на помощь Киеву около €180 млрд. Политик отметил, что после того, как запасы закончатся, ЕС хотел бы поддержать войну новым пакетом объемом в €40 млрд. Орбан заявил, что примерно четверть бюджета ЕС Брюссель намерен потратить на Украину в ближайшие семь лет.

