Постпред РФ в ООН оценил желание Украины сесть за стол переговоров

Небензя: Россия не видит подлинного желания Киева сесть за стол переговоров

Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций Василий Небензя оценил желание Украины сесть за стол переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва не видит желания Киева обсудить ключевые аспекты решения конфликта.

19 ноября издание Axios сообщило, что США совместно с Россией разрабатывают новый мирный план по Украине.

Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, и закрепление русского языка в статусе государственного.

20 ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского немедленно согласиться на его план. Украинский лидер согласился на сотрудничество.

