Министр армии США договорился с Зеленским об «агрессивных сроках» движения к миру

WP: Дрисколл и Зеленский договорились об агрессивных сроках для движения к миру

Министр армии США Дэниел Дрисколл по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве договорился «об агрессивных сроках» движения к миру. Об этом сообщила газета Washington Post.

«Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, чтобы обсудить внутренние дискуссии, сообщил, что Дрисколл и Зеленский договорились об агрессивных сроках для продвижения вперед, но отказался раскрыть содержание предложения», — говорится в сообщении.

Временный поверенный в делах посольства США в Киеве Джули Дэвис после переговоров сообщила о «выдающемся темпе дипломатической деятельности», одном из самых амбициозных за всю свою карьеру. Она подчеркнула, что ситуация на Украине наконец-то складывается в пользу мира.

20 ноября «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что президент США требует от украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на предложенный американской стороной мирный план «прямо сейчас».

Ранее депутат Верховной рады опубликовал мирный план Трампа.