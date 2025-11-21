На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр армии США договорился с Зеленским об «агрессивных сроках» движения к миру

WP: Дрисколл и Зеленский договорились об агрессивных сроках для движения к миру
Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Министр армии США Дэниел Дрисколл по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве договорился «об агрессивных сроках» движения к миру. Об этом сообщила газета Washington Post.

«Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, чтобы обсудить внутренние дискуссии, сообщил, что Дрисколл и Зеленский договорились об агрессивных сроках для продвижения вперед, но отказался раскрыть содержание предложения», — говорится в сообщении.

Временный поверенный в делах посольства США в Киеве Джули Дэвис после переговоров сообщила о «выдающемся темпе дипломатической деятельности», одном из самых амбициозных за всю свою карьеру. Она подчеркнула, что ситуация на Украине наконец-то складывается в пользу мира.

20 ноября «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что президент США требует от украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на предложенный американской стороной мирный план «прямо сейчас».

Ранее депутат Верховной рады опубликовал мирный план Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
