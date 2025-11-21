На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В посольстве США на Украине заявили, что ситуация складывается в пользу мира

Дипломат Дэвис: ситуация на Украине наконец-то складывается в пользу мира
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Ситуация на Украине наконец-то складывается в пользу мира. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис. Ее слова приводит американское посольство на Украине в своем Telegram-канале.

Американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев накануне.

Дэвис рассказала, что в четверг они с Дрисколлом провели «чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством». Все разделяют видение президента США Дональда Трампа относительно завершения конфликта, подчеркнула она.

«Наконец ситуация складывается в пользу мира — мира, которого украинцы так долго ждали», — сказала дипломат.

Ранее она заявила украинским журналистам, что в последние 36 часов наблюдался «впечатляющий темп» переговоров по завершению конфликта.

20 ноября «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что президент США требует от украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на предложенный американской стороной мирный план «прямо сейчас».

Ранее депутат Верховной рады опубликовал мирный план Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами