В посольстве США на Украине заявили, что ситуация складывается в пользу мира

Дипломат Дэвис: ситуация на Украине наконец-то складывается в пользу мира

Ситуация на Украине наконец-то складывается в пользу мира. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис. Ее слова приводит американское посольство на Украине в своем Telegram-канале.

Американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев накануне.

Дэвис рассказала, что в четверг они с Дрисколлом провели «чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством». Все разделяют видение президента США Дональда Трампа относительно завершения конфликта, подчеркнула она.

«Наконец ситуация складывается в пользу мира — мира, которого украинцы так долго ждали», — сказала дипломат.

Ранее она заявила украинским журналистам, что в последние 36 часов наблюдался «впечатляющий темп» переговоров по завершению конфликта.

20 ноября «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что президент США требует от украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на предложенный американской стороной мирный план «прямо сейчас».

Ранее депутат Верховной рады опубликовал мирный план Трампа.