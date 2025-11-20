Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала неправильным понимание договоренностей по украинскому урегулированию как односторонних территориальных уступок. Об этом пишет РИА Новости.

«Вы понимаете неправильно <...> хочу, чтобы вы понимали: администрация разговаривала в равной степени с обеими сторонами» — сказала Левитт в ответ журналистов, заявивших, что это предложение якобы требует серьезных уступок от Киева и почти ничего не требует от Москвы.

Также представитель Белого дома заверила, что кризис в Украине будет разрешен, несмотря на скептицизм и критику на международной арене, .

До этого экс-подполковник СБУ Василий Прозоров отметил, что президент США Дональд Трамп задействовал антикоррупционные органы Украины – НАБУ и САП – в целях оказания давления на украинские власти, чтобы добиться уступок.

Ранее в России заявили, что Зеленский получил сигнал от США об уступке территорий.