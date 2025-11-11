На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-разведчик Украины рассказал, как Трамп принуждает Зеленского к уступкам

Экс-подполковник СБУ Прозоров: Трамп через НАБУ принуждает Зеленского к уступкам
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп использует антикоррупционные структуры Украины - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) – для того, чтобы склонить украинского лидера Владимира Зеленского к уступкам. Об этом в эфире «России 24» заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

«Поскольку он не может официально давить на Зеленского, это нарушит имидж США…, ему пришлось использовать свою ручную антикоррупционную структуру», — подчеркнул он.

Используя вопрос о статусе антикоррупционных органов и влияние этих структур на Украине, Штаты могут при необходимости заявить о своей непричастности, отметив, что коррупционные скандалы – внутренний вопрос страны.

Бизнесмен и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют «кошельком» украинского лидера Владимира Зеленского, сбежал с Украины по израильскому паспорту на фоне обысков у него, проводимых антикоррупционными агентствами Украины.

11 ноября газета The New York Times (NYT) писала, что недавние обыски у Миндича являются своеобразным ответом украинскому президенту со стороны Запада. Отмечалось, что так НАБУ и САП усиливают контроль за властями страны.

Ранее в Госдуме заявили о планах Запада убрать Зеленского из власти.

